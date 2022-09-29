#Лайфхак от МЧС. Как проверить тягу
2 0
Основной причиной отсутствия тяги после длительного простоя является образование в дымоходе «воздушной пробки». Для ее устранения перед растопкой необходимо прогреть печь. Это можно сделать путем подачи теплого воздуха розжигом бумаги в объеме прочистного канала.
Самый простой способ проверить тягу - в поднесении зажженной спички (зажигалки) к топочному отверстию. Если пламя стремиться внутрь - нормальная тяга, форма пламени остается неизменной – тяга отсутствует, пламя разворачивается в сторону, противоположную топочному проему – присутствует обратная тяга.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
#Лайфхак от МЧС. Как проверить тягу
-
Мужчина нашел стреляющую ручку и ранил себя в живот
-
За хищение, превышение служебных полномочий и насилие экс-директор учреждения спецобразования приговорена к лишению свободы на 3 года
-
Хотелось потанцевать. Эксперты исследовали следы обуви, которые оставил после себя хулиган в Горках
-
За превышение служебных полномочий осужден руководитель сельхозпредприятия Могилевского района