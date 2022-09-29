Лайфхак от МЧС. Как проверить тягу

Основной причиной отсутствия тяги после длительного простоя является образование в дымоходе «воздушной пробки». Для ее устранения перед растопкой необходимо прогреть печь. Это можно сделать путем подачи теплого воздуха розжигом бумаги в объеме прочистного канала.

Самый простой способ проверить тягу - в поднесении зажженной спички (зажигалки) к топочному отверстию. Если пламя стремиться внутрь - нормальная тяга, форма пламени остается неизменной – тяга отсутствует, пламя разворачивается в сторону, противоположную топочному проему – присутствует обратная тяга.