Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 и гриппа H1N1 регистрируются в Могилевской области

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Могилевской области, но за последнюю неделю отмечено снижение темпа прироста заболеваемости. Об этом рассказала заместитель главного врача Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Булай.

- На территории региона регистрируются лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 и гриппа H1N1, - отметила Алла Булай. - Вирус гриппа H1N1 обладает некоторыми особенностями. Хочу обратить внимание на такую характеристику, как способность быстрого распространения, то есть передачи от больного человека здоровому. Кроме того, есть контингенты, которые наиболее подвержены заболеванию – это дети различных возрастных групп, но особенно младшего возраста; лица 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями. Тем не менее, рост заболеваемости был прогнозируемым, о чем мы говорили еще в начале кампании по вакцинации против гриппа. Что касается вакцины, то в этом сезоне она включала в себя штамм H1N1 и вирус гриппа А и В.

В Могилевской области уровень охвата вакцинацией населения против гриппа - 41,5% (рекомендованный Минздравом не менее 40%), в том числе привито более 50% детского населения. Также вакцинированы более 75% населения, относящиеся к группам риска по тяжелому течению заболевания и профессиональному риску.

– Напомню, о важности и неспецифических мер профилактики (респираторный этикет, гигиена рук, использование антисептиков, дистанцирование, минимизация посещения многолюдных мест и пр.), - продолжает Алла Булай. - И хотела бы в очередной раз обратить внимание тех, кто обнаруживает у себя симптомы инфекционного заболевания, респираторной инфекции (повышение температуры тела, озноб, общее недомогание, слабость, насморк и пр.), - важно своевременно обращаться за медицинской помощью, а также понимать, что «самоотверженность», в плане выхода на работу с признаками ОРВИ, опасна не только заболевшему, но и здоровым коллегам. Безусловно, не стоит вести ребенка с признаками вирусных инфекций в дошкольное учреждение или отправлять в школу. Ведь в любом организованном коллективе это вызовет цепную реакцию и заболевших станет в разы больше.