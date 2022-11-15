Лабораторная программа фестиваля: две лекции для профессионалов

В рамках лабораторной программы VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича состоялись две лекции. Первую прочел помощник продюсера компании Art Devro из столицы Латвии Кирилл Куранный. Тем, для кого театр является полем для профессиональной деятельности, он рассказал о «Психологии продюсера: современном взгляде на очевидное». Вторую представил режиссер Сергей Карбовский, который поведал о «Видео в театральных постановках».

Кирилл Евгеньевич приветствовал присутствующих на белорусском, латышском и русском языках. Он построил свое «премьерное выступление» на вопросах самому себе и ответах на них. В первую очередь дал определение продюсеру. Это человек, ответственный за то, чтобы каждый отдельный механизм, из которого складывается организация единого мероприятия, работал четко. Его основная задача – донести информацию до зрителя, а после этого «заставить» его потратить средства именно на это мероприятие. Поделился опытом организации гастрольных туров, выбора спектаклей для них, общения с режиссерами, создания рекламных роликов, логотипов брэндов, афиш, составления договоров, деятельности в соцсетях…

К примеру, при выборе спектаклей следует учесть все траты – количество актеров, которым необходимо где-то проживать и питаться, транспортировку декораций и многое другое. Кроме того, необходимо иметь собственный взгляд на качество постановки и реальное предположение, пройдет ли она с успехом в другом городе (или в другой стране). Уметь не обидеть режиссера, если не планируешь вести на гастроли какой-то его спектакль: начать с положительного, что получилось, а лишь потом переходить к конструктивной критике. Работать надо в команде, так как решение многозадачности, стоящей перед продюсером, явно не подвластно одному человеку даже физически. По мнению Кирилла, мелочей в его работе не бывает, и даже один недоработанный нюанс может испортить все гастроли. Очень важно рассчитать время: минимальный срок до мероприятия – три месяца. При подготовке следует знать, как найти деньги (один из способов – бартер). Нельзя не брать в расчет, что сейчас в приоритете минимализм. К примеру, в той же афише должны быть ответы всего на три вопроса: «Что? Где? Когда?» Не следует перегружать ее лишней информацией. А чтобы афиша «зацепила», нужно подкреплять ее дубляжем в СМИ: на третий раз «встречи» с рекламой мероприятия человек готов приобрести билет. Еще одна задача продюсера – упростить путь до его покупки. Его цели – SMART. Русская расшифровка такова: конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная, определимая по времени. Чтобы не возникло проблем, договор необходимо перед подписанием прочесть и обсудить. А если хотите привлечь продюсера, непременно идите на личный контакт и постарайтесь при общении показать свою живую заинтересованность в мероприятии – «должны гореть глаза». В чем же «психология продюсера»? Кирилл Евгеньевич очень любил смотреть спектакли за сценой, когда «ломалась 4-я стена, видел знаменитостей и в роли, и в обычной жизни». А это учит понимать людей, вникать в их психологию. А еще посоветовал тем, кто видит себя в роли продюсера, иметь мечту и стремиться к ней. Что касается миссии, молодой человек отметил, что они у всех разные (кто-то хочет заработать много, а кто-то – привлечь больше зрителей в театр и показать им, что он многогранен, а те, кто посвятил себя ему, хотят нести радость людям и готовы репетировать день и ночь, даже не получая за это огромные гонорары) и почти всегда недостижимые…

Сергей Алексеевич акцентировал, что современные технологии способствовали развитию театра как вида искусства. Сейчас нередко используются «декорации, которые нельзя потрогать», мультимедийные устройства и аксессуары, телесуфлеры (для актеров, которым непросто запоминать текст)… К примеру, технология Motion Capture позволяет оцифровать движения актера и использовать их для управления трехмерной моделью, которую можно вывести на экран. Немецкий режиссер Франк Касторф нередко использовал кино, видео или проекции слайдов. Французский хореограф Мурад Мерзуки соединил танец с цифровыми технологиями, и действо, происходящее на сцене, действительно завораживает. Новейшие технологии применил и канадский режиссер Робер Лепаж при постановке в Театре наций моноспектакля для Евгения Миронова «Гамлет-коллаж»… Сергей Карбовский представил мастер-класс, как можно использовать экран при первых репетициях-читках, когда актеры лишь «притираются» друг к другу, на примере пьесы «Казнить нельзя помиловать». У 65-летних родителей сын распространяет наркотики. Мать решает казнить его. Отец, пытаясь как-то повлиять на нее, окунается в воспоминания, а на экране одна за другой появляются фото сына в разном возрасте…

Ольга Хотько,

фото Александра Анташкевича