Украинские власти недооценивают численное превосходство российских военнослужащих, которые были призваны во время частичной мобилизации. Такое мнение высказал журналист Даниэль Раинери в итальянской газете La Repubblica.

По его словам, существуют сотни страшных рассказов о том, как страдают русские мобилизованные, которых отправили на фронт без подготовки и без снаряжения, но, как отмечает журналист, все забыли, "что в этом конфликте количество - это качество: 300 тыс. человек не могут быть все непригодными для того, чтобы быть солдатами".

Корреспондент считает, что многие военные за три месяца, которые они находятся в Донбассе, "успели адаптироваться и теперь действуют с русской настойчивостью".

Даниэль Раинери в своей статье говорит, что украинцы заблуждаются о состоянии ВС России. "Существуют неверные представления о ракетах, а также о мобилизованных призывниках и о возможностях российской артиллерии", - заявляет журналист.

В рамках частичной мобилизации, которая началась в Российской Федерации в сентябре 2022 года и завершилась в конце октября, в вооруженные силы были призваны в общей сложности 300 тыс. человек.

По материалам belta.by.