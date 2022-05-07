Квест-шоу по Бобруйской крепости, традиции и современность Беларуси. Как прошел туристический форум «Наследие Беларуси»

28-30 апреля в Минске проходил масштабный туристический форум «Наследие Беларуси», приуроченный к Году исторической памяти. Мероприятие прошло во Дворце культуры профсоюзов.

«На одной площадке мы постарались собрать многовековую историю, традиции и современность нашей страны – все то, чем гордятся и чем дорожат белорусы. Подобный форум проводится впервые. И неслучайно он проходит именно в Год исторической памяти. Ведь путешествия по родной стране – это неотъемлемая часть изучения, а также сохранения истории», – отметили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Кроме того, профсоюзы разработали еще 50 новых уникальных маршрутов по местам исторической памяти в разных регионах страны. Ознакомиться с ними можно было на тематических пло­щадках.

На форуме был представлен экскур­сионно-туристический потенциал всех регионов Беларуси. При этом каждая область презентовала не только разнообразные туристические маршруты, но и знаковые исторические артефакты. Факсимильная копия Берестейской биб­лии XVI века, икона Божией Матери «Коложская» из древнейшего действующего храма Беларуси, печать и копия креста Ефросинии Полоцкой, печатный станок Франциска Скорины, многотомное факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины» – все это и многое другое гости смогли увидеть на форуме.

Помимо этого, прошли многочисленные мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, были продемонстрированы календарные обряды. А кулинарные традиции в буквальном смысле можно было попробовать на вкус: угощали гостей как блюдами по старинным рецептам, так и новинками, которые сегодня производят предприятия регионов.

Что касается непосредственно путешествий по родной стране, на туристическом форуме были представлены абсолютно все направления. Так, например, презентованы сотни туристических маршрутов военно-патриотической, исторической направленности во всех регионах. Десятки экскурсий посвящены природным богатствам страны. Еще одно важное направление – производственный туризм. Гостям форума рассказали, где можно узнать секреты приготовления шоколада, конфет и печенья, посмотреть, как создается мощная техника и как выращивают улиток, попробовать лучшие белорусские продукты и даже самостоятельно изготовить именную кружку.

Надо отметить, что профсоюзный оператор «Беларус­турист» подготовил каталог туристических маршрутов по нашей стране по всем направлениям. Это уникальная разработка, с помощью которой каждый может построить свой уникальный маршрут и круглый год путешествовать по родной стране, бесконечно открывая для себя новые страницы истории и тайны наследия Беларуси.

Как была представлена Могилевская область, корреспонденту «БЖ» рассказала заместитель председателя Могилевского областного объединения проф­союзов Татьяна Марочкова:

– На республиканском туристическом форуме «Наследие Беларуси» Могилевская область представлена девятью районами. На выставке в большей степени мы сохранили аутентичность. Это сделано для того, чтобы в первую очередь показать ремесленничество, а потом на основе этого национальные традиции, которые есть в каждом регионе Могилевской области. Причем те виды ремесленничества, которые мы показываем, можно увидеть и на туристических маршрутах. Мы использовали такую форму презентации, как интерактивная карта. На ней обозначен каждый город, рядом прикреплен QR-код, отсканировав который можно узнать информацию о том либо ином экскурсионном маршруте. Каждый желающий получает браслет с ним. Мы очень постарались для того, чтобы сохранить у каждого посетителя память о том, что он был в Могилевской области, и потом мог безошибочно найти наши маршруты туристические в мобильных приложениях, – поделилась Татьяна Борисовна. – Туристический маршрут Бобруйска мы презентовали на основе квест-шоу в Бобруйской крепости. Он пользуется большой популярностью. Все желающие смогли погрузиться в виртуальную реальность, надев VR-очки. Все остальные формы презентации мы также использовали. Это мастер-классы, свободные зоны, дегустации, представление каждого района и вида своего ремесла. Например, сыровальство, медоварение. Одним словом, каждый, кто побывал у нас, с улыбкой на лице будет вспоминать эти моменты.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото автора.