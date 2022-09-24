Квест-игра «Стратегия здоровья» прошла в Бобруйском районе

23 сентября в Бобруйском районе прошла районная квест-игра "Стратегия здоровья".

Как рассказали в УВД облисполкома, сотрудники ГАИ Бобруйского РОВД со школьниками провели игру по правилам дорожного движения, в ходе которой ребята разгадывали кроссворды, ребусы и решали ситуационные задачи по дорожной безопасности.

mogilevnews.by