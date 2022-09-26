Квест-игра «Стратегия здоровья» прошла на базе Глушанской школы

На базе Глушанской школы в рамках акции «Мы против алкоголя и наркотиков. А ты?» прошло профилактическое мероприятие «Стратегия здоровья» в форме квест-игры. В ней приняли участие также старшеклассники Каменской и Горбацевичской школ.

«Стратегию здоровья» провели заместитель председателя КДН Наталья Протащик, старший госавтоинспектор ОГАИ Бобруйского РОВД Игорь Чернов, инспектор БГРО ЧС Ольга Ковалькова, методист районного учебно-методического кабинета Виктория Шунько, начальник ИДН Бобруйского РОВД Николай Прилуцкий, врач-нарколог филиала «Бобруйский наркологический диспансер» Юлия Буховцова.

За лидерство боролись три команды: «Факел» (Каменская школа), «Максимум» (Глушанская школа) и «Тимур и его команда» (Горбацевичская школа).

На станции «Закон и порядок» Наталья Протащик и Николай Прилуцкий провели для ребят небольшую викторину и обсудили предполагаемые сложные житейские ситуации. Девочки и мальчики отвечали на вопросы, касающиеся правовой сферы.

Команды, прибывающие на станцию «Здоровье», беседовали с врачом-наркологом Юлией Буховцовой о последствиях злоупотребления спиртными напитками в подростковом возрасте и о воздействии психотропных веществ на человеческую психику. В ходе беседы девочки и мальчики отвечали на вопросы, касающиеся зависимостей, суицидов и др.

О пожарных извещателях, неисправных электроприборах, забытых включенных утюгах шла речь на станции «Безопасность». Применяя таблички, карточки, элементы пожарного костюма и другие наглядные материалы, Ольга Ковалькова ставила перед участниками игры условия задачи и предлагала им найти правильные решения.

Команды, посещающие станцию «Жизнь прекрасна», проходили проверку у Виктории Шунько и Игоря Чернова на знания безопасного поведения на улице и в быту.

Пройдя все станции, девочки и мальчики вновь собрались в актовом зале для просмотра видеоролика о преступлениях по линии незаконного оборота наркотиков, о несовершеннолетних закладчиках, попавших под влияние мифов о том, как быстро можно разбогатеть на наркобизнесе. Перед началом фильма Николай Прилуцкий рассказал ребятам о том, как наркодилеры вовлекают несовершеннолетних подростков в свой бизнес и чем завершаются такие быстрые заработки. После просмотра фильма Игорь Чернов разъяснил подросткам новые изменения в ПДД, которые вступают в силу с октября.

Завершающим этапом встречи стало торжественное вручение наград командам. Итак, Диплом III степени от отдела по образованию Бобруйского райисполкома получила команда «Факел». Диплома II степени была удостоена команда «Максимум». Лучшими из лучших в игре-квесте стали ребята из «Тимур и его команда». Победителям от ОГАИ Бобруйского РОВД были вручены световозвращающие повязки.

Бобруйский районный исполнительный комитет