Квартиранты сломали диван. Обсудили проблему с юристом

Виктор Свиридов спрашивает: «Я пустил квартирантов в свою квартиру на месяц без договора, а пока они жили, сломали диван. Они обещали выплатить за него 300 рублей и даже написали расписку, что выплатят эти деньги, но не платят. Как быть?»

На вопрос отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Маевская:

– В соответствии со ст. 933 ГК Республики Беларусь вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В данном случае есть все основания для обращения в суд. Письменный документ – всегда хорошее доказательство для удовлетворения заявленных требований. Возможно сделать фотографии либо обратиться к специалисту по ремонту мебели и получить его заключение. Следует напомнить, что в случае удовлетворения требований вам будут возмещены не только расходы, указанные в расписке, но и все судебные издержки. Что касается расписки, желательно, чтобы в ней было указано: «Я, (ФИО нанимателя (квартиранта), его адрес), обязуюсь выплатить определенную сумму в счет возмещения вреда, причиненного поломкой мебели (или сантехники, или даже залитием квартиры). Самое главное – не пишите, что «деньги взяты в долг и должны быть возращены не позднее определенной даты», поскольку указанные выше правоотношения – не договор займа.