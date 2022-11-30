Курсанты и офицеры спасательных вузов Беларуси и России обменялись опытом в ликвидации ЧС

Курсанты и офицеры спасательных вузов Беларуси и России обменялись опытом в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Начальник спасательного вуза Беларуси Иван Полевода провел встречу в формате круглого стола с курсантами спасательных вузов России. На ней подвели итоги программы обмена опытом между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси, Академией Государственной противопожарной службы МЧС России, Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н.Зиничева и Уральским институтом Государственной противопожарной службы МЧС России.

На протяжении недели курсанты МЧС Беларуси и России изучали нанотехнологические принципы ликвидации горения, техническое обеспечение расследования и экспертизы пожаров, а также прошли высотную и водолазную подготовку. Кроме того, они посетили молодежное пространство, где встретились с добровольцами, и Санкт-Петербургский пожарно-технический колледж, а также познакомились с деятельностью Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС. Будущие спасатели изучили тактико-технические характеристики пожарной аварийно-спасательной техники, которая состоит на вооружении подразделений МЧС Беларуси, Москвы и Санкт-Петербурга.

Кульминацией подготовки в Университете гражданской защиты стал ряд тактико-специальных занятий по тактике тушения пожаров и ликвидация ЧС на железнодорожном транспорте, а также проведению аварийно-спасательных работ в зонах с выбросом опасных химических веществ, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и тушению пожаров в жилых зданиях и сооружениях.

Помимо обучающихся в программе принимали участие и офицеры, прибывшие из Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России. Они познакомились с деятельностью университета МЧС, а также посетили полигон оперативно-тактической подготовки спасателей в филиале Университета гражданской защиты. Яркой точкой программы обмена опытом стал совместный концерт "Две сестры" курсантов МЧС Беларуси и России, где будущие спасатели исполняли известные российские и белорусские песни.

Программа обмена опытом между спасательными вузами Беларуси и России проходила в Университете гражданской защиты МЧС с 21 ноября. 30 российских курсантов, представлявших Академию Государственной противопожарной службы МЧС России и Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России им. Зиничева, прибыли в Минск. Столько же будущих спасателей побывали в Москве и Санкт-Петербурге.

По материалам belta.by.