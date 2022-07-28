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Экономика

Курс биткойна вырос более чем на 10%

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Курс биткойна вырос более чем на 10%

Биткойн в ходе торгов активно стал расти и торговался на уровне $22,97 тыс. (+10,02%), свидетельствуют данные ТАСС.

По последним торговым данным стоимость биткойна находилась на уровне $22,86 тыс. (+9,56%).

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