Курс биткойна вырос более чем на 10%
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Биткойн в ходе торгов активно стал расти и торговался на уровне $22,97 тыс. (+10,02%), свидетельствуют данные ТАСС.
По последним торговым данным стоимость биткойна находилась на уровне $22,86 тыс. (+9,56%).
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