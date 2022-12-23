Купить новогодние сувениры и перекусить. Все это можно возле главной елки Бобруйска
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с 16 декабря по 8 января
на площади им. Ленина (площадка у главной елки) будет проведены предновогодние, новогодние и рождественские ярмарки по продаже широкого ассортимента продукции общественного питания и непродовольственных товаров.
Режим работы:
с 16.00 до 21.00 (с 16 по 30 декабря, с 3 по 6 января, с 9 по 14 января);
с 9.00 до 12.00 (с 26 декабря по 30 декабря, с 3 января по 6 января);
с 11.00 до 23.00 (31 декабря);
с 00.00 до 21.00 (1 января);
с 13.00 до 21.00 (2 января),
с 13.00 до 21.00 (7, 8 января).
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