Купить новогодние сувениры и перекусить. Все это можно возле главной елки Бобруйска

с 16 декабря по 8 января

на площади им. Ленина (площадка у главной елки) будет проведены предновогодние, новогодние и рождественские ярмарки по продаже широкого ассортимента продукции общественного питания и непродовольственных товаров.

Режим работы:

с 16.00 до 21.00 (с 16 по 30 декабря, с 3 по 6 января, с 9 по 14 января);

с 9.00 до 12.00 (с 26 декабря по 30 декабря, с 3 января по 6 января);

с 11.00 до 23.00 (31 декабря);

с 00.00 до 21.00 (1 января);

с 13.00 до 21.00 (2 января),

с 13.00 до 21.00 (7, 8 января).