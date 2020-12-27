Купить ели в кадках и высадить весной – белорусам предлагают сохранить новогодние деревья

Министерство лесного хозяйства предлагает присоединиться к акции "Сохрани символ праздника", сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

Сейчас у лесхозов можно купить новогодние деревья в кадках, а затем сохранить их (например, на балконе или даче) и высадить в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса", которая традиционно проходит весной. При этом каждому покупателю будет вручена памятка по уходу за новогодним деревом.

В преддверии новогодних праздников лесхозы организовали торговлю более чем на 1,1 тыс. торговых точках. Елочные базары работают во всех регионах страны. Средняя стоимость срубленных новогодних деревьев составляет Br10, Br12 и Br17 за дерево высотой до 1 м, 2 м и 3 м соответственно. В зависимости от места продаж стоимость новогодних деревьев может быть ниже или выше.

В Минске продукция организаций Минлесхоза представлена в двух точках: ул. Притыцкого, 146 и ул. Багратиона, 70. Узнать о работе елочных базаров в областных центрах и регионах можно на сайтах лесхозов и государственных производственных лесохозяйственных объединений.