Купил официально, но права на продажу не имел. Более 3000 литров стеклоомывайки изъяты в Бобруйске

Вечером 11 ноября возле автозаправочной станции по улице Лынькова в Бобруйске сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома совместно с представителями налоговой службы был задержан микроавтобус «Пежо». В ней обнаружена партия стеклоомывающей жидкости. Указанная жидкость производства Российской Федерации, различных наименований находилась в пластиковых бутылках.

Водитель микроавтобуса, житель Минской области, пояснил правоохранителям, что стеклоомывающую жидкость приобрел в столице у официального поставщика с целью дальнейшей реализации. Объявления о продаже товара он размещал в интернете. Однако торговлю автомобильной стеклоомывающей жидкостью осуществлял без государственной регистрации.

668 бутылок стеклоомывающей жидкости общей емкостью около 3270 литров изъяты, назначено проведение экспертизы.

Водителю грозит привлечение к административной ответственности по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

За 10 месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дел Могилевской области из незаконного оборота изъято более 13 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Смотрите оперативное видео и комментарий старшего инспектора ОИОС УВД Могилевского облисполкома Юлии Холомеевой: