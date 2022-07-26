Купание ограничено в трех зонах рекреации и запрещено в 11, в том числе в Бобруйске

В Беларуси купание ограничено в трех зонах рекреации, запрещено в 11, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено в трех зонах рекреации: на пляже "Западный" на Соже в микрорайоне Шведская горка Гомеля, месте массового отдыха "Река Случь в районе 11-го городка по улице Социалистической в Слуцке", городском пляже №2 КУП "ДЭП Бобруйска" на Березине в Бобруйске Могилевской области.

Приостановлено купание детей и взрослых в трех зонах рекреации: пляжной зоне Солигорского водохранилища в Солигорске Минской области, пляже ДУП "Санаторий имени В.И.Ленина" на реке Березина в Бобруйске Могилевской области и пляже КУП "ДРОЦ "Птичь" на реке Птичь вблизи городского поселка Копаткевичи Петриковского района Гомельской области.

Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в 11 зонах рекреации. Это городской пляж в парке культуры и отдыха "Приднепровский" и зона массового отдыха у воды с пляжем для купания на Днепре (в районе Центра олимпийского резерва) в Жлобине Гомельской области, пляжная зона водоема филиала "Санаторий "Сосновый Бор" ОАО "Белагроздравница" на реке Рыбчанка в Молодечненском районе Минской области. В Могилевской области это городской пляж №1 КУП "ДЭП Бобруйска" на Березине в Бобруйске, пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи и водоем в деревне Вильчицы Могилевского района, городской пляж на правобережье Днепра (вблизи Ледовой арены) в Шклове Шкловского района, пляж на реке Бася в Чаусах по улице Верхнеяловской Могилевской области, а в Могилеве - городской пляж на Днепре, пляжи Печерского и Гребеневского водохранилищ.

Информация! Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 15 по 21 июля обследовали 310 зон рекреации. Исследовано 592 пробы воды, из них 21 проба не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим и 9 - по санитарно-химическим показателям. Государственный санитарный надзор за содержанием зон рекреации в период купального сезона 2022 года продолжается.