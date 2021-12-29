Кулинарный календарь издали общественно-активные бобруйчанки

Под конец уходящего 2021 года в епархиальном управлении состоялась презентация календаря на 2022 год.

Календарь создан по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима силами первичной организации «Православные Бобруйчанки» ОО «Белорусский союз женщин».

В этом году темой сувенирного издания было решено сделать кулинарию. Блюда на каждый месяц года готовили матушки – жёны священников, представителей каждого прихода Бобруйска. Всего их на данный момент как раз двенадцать – вместе с домовыми храмами и женским монастырём. Особенность календаря в том, что в нём указаны не только православные праздники, посты и дни особого поминовения усопших, но также все престольные праздники храмов г. Бобруйска. Рецепты, представленные в издании, в основном, простые. За исключением парочки необычных блюд, рассчитанных на особые случаи жизни.

Благодаря изобретательности и золотым рукам прекрасных половин бобруйских священников очевидно, что даже постные блюда могут быть ярко поданы и заиграть новыми красками.

Перед всеми, кто принимал участие в создании календаря, а также перед членами попечительского совета Бобруйской епархии, выступили организаторы и координаторы инициативы.

В заключительном слове епископ Серафим отметил, что кулинарная форма – это то, что находится на поверхности. Задачи же, реализованные в календаре, намного глубже: это единение и поддержка семейных ценностей.

Епархиальный календарь на 2022 г. (*.pdf 26M)