Кулик: магазины с продукцией лесхозов должны быть открыты в областях к концу апреля 2023 года

Магазины с продукцией лесхозов должны быть открыты в каждой области к концу апреля 2023 года. Об этом заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время совещания в Дзержинске, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

"Это должны быть визитные карточки ГПЛХО. Просто точек в цехах или рядом с административными зданиями лесхозов мало. Это должны быть современные объекты на выезде из областных центров с широким ассортиментом выпускаемой лесхозами продукцией", - подчеркнул глава ведомства.

Александр Кулик призвал руководителей лесхозов выстроить системную работу с населением, а также до следующей весны открыть в каждой области современные магазины с продукцией белорусских лесхозов. Ориентиром должна стать розничная торговая точка Копыльского опытного лесхоза в Дзержинске.

Определен и конкретный срок: новые объекты должны заработать не позднее 25 апреля следующего года.