Кукуруза в Могилевской области убрана более чем на 80% площадей

На 25 октября в Могилевской области было убрано свыше 112 тысяч гектаров кукурузы. Это 83% от запланированной площади в 135,35 тысячи гектаров. Об этом сообщили в отделе интенсификации растениеводства облсельхозпрода.

Из этого объема на силос и зеленый корм убрано 95 тысяч гектаров — 93% к плану, на зерно — 17 тысяч гектаров (51% к плану). Средняя урожайность кукурузы на зерно составила 61 ц/га. Также заготовлено 7898 тонн зерностержневой массы на корнаж, в среднем по области получают 73 центнера зерностержневой массы с гектара.

Сахарная свекла убрана на 64% площадей, заготовлено свыше 210,4 тысячи тонн сладких корнеплодов. Средняя урожайность по области — 337 ц/га, средняя сахаристость — 16,32%. На свеклоприемные пункты вывезено 133,6 тысячи тонн сахарной свеклы, около 94 тысяч тонн продано в счет госзаказа.

Уборка остальных овощей в области проходит на последних гектарах. На вчерашний день оставалось убрать 2 гектара Бобруйскому и 8 гектаров Могилевскому районам, остальные районы уже завершили данные работы. Всего в хозяйствах области заготовлено 6896 тонн овощей.

Проводится заготовка кормов для общественного поголовья скота на зимне-стойловый период. Заготовлено свыше 138 тысяч тонн сена и1677 тысяч тонн сенажа, в том числе 22,3 тысячи тонн зерносенажа. В полимерной упаковке заготовлено 57,8 тысячи тонн сенажа. Силоса заготовлено свыше 1654 тысяч тонн. Таким образом, на вчерашний день в области имеется 950,3 тысячи тонн кормовых единиц (66,8 % к заданию), или 24,76 центнера кормовых единиц на условную голову скота.

Солома зерновых убрана на площади свыше 307 тысяч гектаров, в том числе с измельчением — более 149 тысяч гектаров, на 109,6 тысячи гектаров солома запрессована. Свезено 90% от запрессованного.

Зяблевая обработка почвы проведена на 53,34 тысячи гектаров (23% к плану). Фосфорные удобрения под зябь внесены на площади 634 гектара, калийные — на площади 18619 гектаров. Вносятся глифосаты под сахарную свеклу, гречиху, лён, органические удобрения под яровой сев.

Согласно прогнозам синоптиков, конец октября порадует теплом. Так что у аграриев региона есть прекрасная возможность завершить осенние полевые работы в комфортных условиях.

https://mogilev-region.gov.by/news/kukuruza-v-mogilevskoy-oblasti-ubrana-s-bolee-chem-80-ploshchadey