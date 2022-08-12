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Культура

Куклу-травницу из собственноручно собранных трав сделали юные бобруйчане

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Куклу-травницу из собственноручно собранных трав сделали юные бобруйчане

Воспитанники студии ДПИ «Майстрыха.by» Центра досуга и творчества Бобруйска совершили прогулку по микрорайону и узнали о свойствах трав, сообщает Мogilevnews.

Как сообщила методист по работе с детьми Центра Ирина Соколовская, вместе с руководителем студии Гульнарой Качан дети познакомились с окружающим миром природы. О свойствах трав, которые могут быть как лечебными, так и вредными, ребята узнали из экскурсии по микрорайону и парковой зоны.

- Когда корзина наполнилась ароматными лекарственными растениями, ребята расположились на поляне в парковой зоне гостиничного комплекса ОАО «ФанДОК» и стали изготавливать куклу Кубышку-травницу и плести венки. Все что было собрано и изготовлено собственными руками, ребята унесли домой, - рассказала Ирина Соколовская.

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