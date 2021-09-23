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Куда звонить в Бобруйске, если нет отопления?

Бобруйский городской исполнительный комитет 15 0

Куда звонить в Бобруйске, если нет отопления?

По вопросу отсутствия отопления можно обратиться по следующим телефонам:

ЖЭУ № 1 77-81-65

ЖЭУ № 2 73-94-66

ЖЭУ № 4 76-30-83

ЖЭУ № 5 71-67-87

ЖЭУ № 13 71-64-88

Аварийно-диспетчерская служба – 79-86-09

Приемная КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» – 70-54-90

ЖЭУ № 8 72-78-93

ЖЭУ № 9 78-94-05

ЖЭУ № 10 77-63-67

ЖЭУ № 11 77-37-68

ЖЭУ № 12 74-64-54

Аварийно-диспетчерская служба – (29) 151-81-15 (с 17.00 до 8.00)

Приемная КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» – 78-71-86

КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск»

78-91-31

78-94-01

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