Куда звонить в Бобруйске, если нет отопления?
Бобруйский городской исполнительный комитет 15 0
По вопросу отсутствия отопления можно обратиться по следующим телефонам:
ЖЭУ № 1 77-81-65
ЖЭУ № 2 73-94-66
ЖЭУ № 4 76-30-83
ЖЭУ № 5 71-67-87
ЖЭУ № 13 71-64-88
Аварийно-диспетчерская служба – 79-86-09
Приемная КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» – 70-54-90
ЖЭУ № 8 72-78-93
ЖЭУ № 9 78-94-05
ЖЭУ № 10 77-63-67
ЖЭУ № 11 77-37-68
ЖЭУ № 12 74-64-54
Аварийно-диспетчерская служба – (29) 151-81-15 (с 17.00 до 8.00)
Приемная КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» – 78-71-86
КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск»
78-91-31
78-94-01
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