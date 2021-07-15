Куда в условиях пандемии может съездить отдохнуть белорус и что выбирают бобруйчане?

Алина Пореченко, туроператор одного из агентств Могилевской области:

– В настоящее время возможность куда-либо путешествовать для белорусов очень ограничена, и на это имеется ряд причин: ПЦР-тесты, самоизоляция, запреты международного сообщения отдельных видов транспорта, полный запрет на въезд и другое. Прямо сегодня самыми популярными направлениями являются Черногория, Египет, ОАЭ, Украина, Турция, Кипр, Албания, Россия, Греция и Грузия, но ситуация постоянно меняется, и следует следить за актуальными новостями. Открыт для посещения отдых в Черногории (нет чартерных рейсов) и Польше.

Попасть на отдых можно, конечно, только через перелеты, потому что, согласно постановлению Совета Министров от 07.12.2020 №705, путешествия с помощью наземных видов транспорта через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска пока запрещены (исключения – командировки, состояние здоровья близких родственников, раз в полгода – по работе, учебе или в место постоянного проживания). С другой стороны, если вы вылетите из страны, обратно можете возвращаться так, как душе угодно: ограничений на въезд нет. Но при возвращении в страну необходимо будет пройти десятидневную самоизоляцию. Перечень стран, после которых требуется самоизоляция, тоже меняется, поэтому для путешественника важно держать руку на пульсе. Например, по состоянию на 10 июля после Египта, России и ОАЭ самоизоляция не нужна.

Египет

Одно из самых популярных направлений отдыха для жителей Беларуси. По данным статистики, в 2020 году страну фараонов и пирамид посетили 115 тысяч белорусов, а это почти 45% от всего туристического потока. Самым лучшим временем для посещения Египта являются осень и весна, летом же, начиная с июля, воздух прогревается выше 35 градусов. Поэтому внимательно изучите климат, если не хотите поджариться. Возможно, отпуск стоит брать ближе к осени.

Что нужно для въезда

Требуется ПЦР-тест, который был проведен не менее чем за трое суток до приземления в Египте. После возвращения самоизоляция не требуется. Виза оформляется в аэропорту по прилете.

Как добраться

На египетские пляжи лучше отправляться «пакетным туром» – туром, рассчитанным на «среднестатистического» туриста: в его цену включены перелет, проживание, питание (если оно есть в выбранном турис­том варианте отдыха), трансфер, медицинская страховка. Цена на двоих варьируется, но стартует от 800 евро.

Россия

В представлении не нуждается, курортных городов в России предостаточно, поэтому потратить времени на выбор без ошибок придется немало. Из плюсов – условное отсутствие самоизоляции и прос­тые способы, чтобы добраться до отдыха. Популярные точки для отпуска – Сочи, Имеретинка, Лазаревское, Анапа, Геленджик, Ялта, Судак, Евпатория.

Что нужно для въезда

Железнодорожный или авиатранспорт, ПЦР-тест, сделанный не менее чем за трое суток до прибытия на территорию РФ. Если же захотите въехать в Россию на автобусе, тест не потребуется, а вот основания для въезда нужны. Виза для въезда и самоизоляция по возвращении на родину для белорусов не нужны.

Как добраться

Из нашей столицы выполняются регулярные вылеты самолетов в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа и Екатеринбург, и рейсы поездов по таким маршрутам, как Минск – Москва, Брест – Москва, Брест – Минск – Санкт-Петербург, Калининград – Минск – Москва, Калининград – Витебск – Санкт-Петербург, Калининград – Минск – Адлер, Минск – Гомель – Адлер, с 10 июня добавлен поезд Полоцк – Москва. Самый дешевый билет в Москву и обратно на текущий месяц стоит около 350 белорусских рублей. Но у поезда есть преимущество: билет в случае положительного ПЦР-теста можно вернуть.

Украина

Страна имеет два моря с живописными побережьями и уникальными местами для отдыха и оздоровления. Хватает там и архитектурных, исторических, культурных памятников – есть что посмотреть и чем поразиться и вдохновиться. Похоже, что Украина вполне могла бы составить конкуренцию, например, туристической Турции.

Что нужно для въезда

Потребуется отрицательный ПЦР-тест, выполненный за не более чем 72 часа до пересечения границы, а также страховой полис. Виза для посещения не нужна, а вот самоизоляция при возвращении потребуется.

Как добраться

На самолете только с пересадками в других странах, автобусы (не забываем об ограничениях) – из Минска в Киев и Львов, из Бреста – в Ковель и Львов. Оттуда же по Украине удобнее передвигаться на поезде. Существуют и так называемые «серые схемы», когда туристические фирмы, например, оформляют командировку на лечение, но по понятным причинам ими лучше не пользоваться.

Турция

Южная солнечная Турция занимает второе по популярности место отдыха бобруйчан после, разумеется, Египта. В прошлом году оздоровиться физически и морально туда съездили более 60 тысяч белорусов. Лучшим временем для отдыха в Турции считается сезон с мая до середины осени.

Что нужно для въезда

Чтобы попасть в Турцию, белорусскому туристу потребуется один из трех документов. Это или ПЦР-тест с QR-кодом, который был сделан не позже чем за трое суток до прибытия в страну, или сертификат о полной вакцинации (две дозы) одобренным в Турции препаратом, или экспресс-тест, который подтверждает наличие у отдыхающих антител (должен быть выполнен не ранее чем за двое суток до прибытия в Турцию). Кроме того, всем отдыхающим от шести лет потребуется заранее заполнить электронную анкету и сохранить ее любым удобным способом. Она пригодится при заселении, посещении торговых центров, пользовании транспортом. Виза не требуется, если срок пребывания не превышает 30 дней. 10-дневная самоизоляция по возвращении в Беларусь обязательна.

Как добраться

Пакетным туром или самостоятельно. Туроператоры предлагают минимальную цену за отдых для двоих человек от 650 евро. самостоятельно можно улететь в Стамбул из Минска.

Польша

Польские Арламув, Закопане, Висла, Труймясто, Миколайки, Хель, Казимеж-Дольны, Гижицко и многие другие курортные и просто исторические места не оставят равнодушным ни одного туриста. В Польше действительно мно­жество возможностей для отдыха – хватило бы отпуска!

Что нужно для въезда

С 22 сентября прошлого года Польша разрешила въезд для белорусов, но на пути и туда, и обратно придется переждать 10-дневный карантин. Потребуется виза, которая заранее оформляется в посольстве или визовом центре.

Как добраться

На самолете в Польшу можно добраться только с пересадкой (варианты вам придется искать самим). Автобусные рейсы в Польшу осуществляются из Минска, Брес­та, Гродно и Пинска. Например, цена на билет из столицы Беларуси в Варшаву начинается от 15 евро.

Кипр

Кипр, он же республика Кипр, – это самое южное место во всем Евросоюзе. Полноценный пляжный сезон здесь довольно длинный – стартует в мае, заканчивается в середине октября. Лето на Кипре жаркое, а солнечные дни царят тут фактически круглый год.

Что нужно для въезда

Чтобы попасть на Кипр, придется потрудиться, ведь в зависимости от ситуации с ковидом страны поделены на четыре категории: серая, оранжевая, красная и зеленая. К слову, с начала апреля Беларусь находится в красной зоне. Для стран из красной зоны необходимы ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 72 часа до попадания на Кипр. Но это не все: по приезде придется сделать еще один тест за свои кровные (30 евро), а после ожидать его результатов на карантине. Условия въезда и нахождение стран в разных категориях постоянно меняются, поэтому нужно следить за актуальной информацией. Если же гражданин, въезжающий на территорию Кипра, привит и имеет соответственный паспорт, карантин и тест ему не нужны.

Требуется виза, которая оформляется турагентом или в посольстве в Минске. При возвращении в Беларусь потребуется 10-дневная изоляция.

Как добраться

Туры с вылетом из Беларуси отменены, поэтому только самостоятельно и только с пересадками. Ближайшее от аэропорта курортное место на Кипре – Ларнака с неплохими пляжами.

Албания

Стала настоящим открытием в 2020 году, ведь именно сюда в начале июня год назад вылетел первый пост-ковидный чартер с туристами. Даже в сравнении с благополучным 2019-м турпоток в Албанию из Беларуси вырос за прошлый год почти в два раза. Албания расположена вдоль морского побережья южнее Черногории, но севернее Греции, а пляжный сезон там длится с начала лета по сентябрь.

Что нужно для въезда

Виза для белорусов при условии пребывания до 30 дней не требуется, дополнительных условий со стороны Албании тоже не предусмотрено, а с 9 мая не нужен и карантин после возвращения в Беларусь

Как добраться

Чартерные рейсы в Албанию до конца сезона отменены, поэтому в 2021 году туристическая Албания доступна для посещения без участия турфирм. Прямых авиарейсов нет, поэтому понадобятся рейсы с пересадкой. Перед планированием не забудьте узнать об условиях транзита в стране пересадки.

Греция

Отдых в Греции поистине уникален, ведь эта страна буквально «кишит» морями: Эгейское, Ионическое и Средиземное наполнены островами, которые в свою очередь наполнены мифами и легендами древней страны и насчитывают более 5 тысяч лет истории. Величественные храмы и статуи, дворцы и крепости, Акрополь – все эти свидетельства античных времен достойны быть увиденными. В Греции есть все: колоритные рыбацкие деревушки, вымощенные камнем улочки, ослепительно-белые домики, словно подчеркивающие синеву неба и яркость солнца, богатейшая флора субтропического пояса. Золотые пляжи Греции, теплое море, захватывающая экскурсионная программа и экзотическая местная кухня сделают отдых в Греции незабываемым.

Что нужно для въезда

ПЦР-тест, проведенный не более чем за 72 часа до приземления (всем, даже вакцинированным). Не позднее 24 часов до прибытия в Грецию нужно заполнить PLF-­анкету. В полночь перед датой отправления на указанный в анкете e-mail придет QR-код (он понадобится для посадки на рейс).

После паспортного контроля в аэропорту Греции необходимо пройти обязательный ПЦР-тест. Результаты будут готовы через 20 минут. Если вдруг тест окажется положительным, то сделают повторный тест всем членам семьи пассажира. Если повторный тест отрицательный, то турис­ты свободно продолжают отдых. Если повторный тест положительный, человека отправят в обсерватор. Детям до 12 лет ПЦР-тесты не нужны. Виза также потребуется: оформляется турагентством при покупке тура или приобретается самостоятельно в визовом центре в Минске. Придется самоизолироваться по возвращении в Беларусь.

Как добраться

Добираться придется самостоятельно, ведь прямых авиасообщений с Грецией пока нет. Конечно же, не забудьте проверить условия транзита в стране пересадки.

Грузия

Грузия — просто удивительно разнообразная страна. На довольно небольшой территории нашлось место для теплого моря, величественных гор, древних церквей и храмов, старинных городов, пещер, водопадов, рек и озер. Погода в Грузии очень непредсказуема: в высокогорных регионах часто идут дожди, нередко неделями висят туманы. У моря обычно гораздо теплее, но временами тоже случаются сильные ливни. Если боитесь дождей, лучше приезжать в мае. Самым теплым месяцем считается август.

Что нужно для въезда

Условия въезда различны для вакцинированных и невакцинированных граждан. В случае прибытия в Грузию авиатранспортом привитым гражданам достаточно предъявить сертификат о вакцинации, подтверждающий полный курс. Непривитым нужно предъявить ПЦР-тест, выполненный не более чем за 72 часа до прибытия (детям до 10 лет не требуется). Кроме того, непривитые туристы не ранее чем за 48 часов до прибытия в Грузию должны заполнить специальную форму заявки, а также пройти повторный ПЦР-тест за свой счет на третий день пребывания в Грузии.

Как добраться

Туроператоры предлагают вылеты из Минска в Батуми на регулярных рейсах Белавии. Минимальная цена за неделю отдыха в летний сезон на двоих составляет от 850 евро. Самостоятельно тоже можно: рейсом из Минска на черноморское побережье в Батуми (до трех рейсов в день) и в Тбилиси (до двух рейсов в день). Цена билета – от 250 EUR (туда-обратно).