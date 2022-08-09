Куда установить АПИ?

Принцип работы автономного пожарного извещателя – реагирование на такой фактор пожара, как дым.

Для того, чтобы АПИ сработал максимально быстро его корпус должен быть перевернут чувствительной камерой вниз, а креплением вверх. Поэтому его идеальное место – потолок. И желательно его центральная часть. Однако специалисты уверяют, что в случае невозможности установить АПИ на потолок, можно закрепить в комнате над дверным проемом (между потолком и дверью). Воздушный поток там также позволит появившийся дым направить в АПИ и вызвать громкий звуковой сигнал, оповестив о раннем пожаре.

Работает ли мой АПИ?

Практически у всех АПИ есть лампочка-индикатор. Пульсирует она раз в 40-60 секунд. Это нормальное рабочее состояние АПИ.

Если вместо этого начинаются прерывистые звуки – значит, садится крона. Ее нужно просто заменить. Поставив новый элемент питания, проверить АПИ можно нажав на тестовую кнопку и удержать пару секунд. Помните, что периодически извещатели нужно очищать от пыли, продувать. Согласно правилам, АПИ необходимо содержать в исправном состоянии. Ведь это гарант вашей безопасности!