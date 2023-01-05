Куда ступать ноге человека? Снег растает и все покажет…

Зимние «сюрпризы»

К сожалению, погода не благоволила — почти весь снег унес праздничную атмосферу, оставив нам лишь красивые фото ноября на память. Слой за слоем тающего снега раскрывали неприглядную бытовую сторону жизни любителей собак. Сегодня преодолеть раскисшие дороги – задача со звездочкой. Важно не только не промочить ноги, но и не «вляпаться». С жалобами нам писали в редакцию, звонили по телефону, но не с просьбами «решить этот вопрос», а лишний раз напомнить тем, кто думает, что «слуги за всеми уберут».

Первое – виноваты не собаки, а их хозяева. Рулончики небольших пакетов для уборки фекалий за собаками стоят не более 2 рублей. Приблизительно столько же стоят и совки. Инвентаря хватает надолго, но уюта на городских улицах больше не становится.

К слову, гулять с собакой в общественных местах можно, если она на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков до трех месяцев и декоративных собак до 25 см в холке. А отправляясь на прогулку, стоит все же захватить с собой совок и пакет.

Система штрафов существует, но сбор доказательств – непростая задача, нужны свидетели и точные данные. Граждане, которые не убирают за своими питомцами на улицах, могут получить штраф в размере от 1 до 15 базовых величин или предупреждение согласно ст. 15.47 Кодекса об административных правонарушениях, потому что таким образом они нарушают правила содержания домашних животных. В Испании придумали, как бороться с безответственностью хозяев четвероногих питомцев. В 2017 году здесь приняли закон, по которому хозяин обязан зарегистрировать собаку и сдать образец его ДНК. По данным СМИ, по улицам ходят инспекторы, которые собирают собачьи экскременты, относят их в лабораторию и идентифицируют хозяина. После этого владельцу собаки на почту приходит «письмо счастья». За первое нарушение выписывают штраф от 150 до 1500 евро, за повторное – от 1500 до 15000 евро.