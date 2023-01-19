Куда просроченный валидол?

Вопрос озаботил нашу читательницу, она представилась Антониной Григорьевной. У нее как раз вышел срок годности целой пачки валидола: «Понимаю, что лучше не употреблять, но куда тогда нести?»

Специальный контейнер был установлен в шестой поликлинике еще в 2021 году в рамках пилотного проекта «Природа без фармацевтических отходов». Сегодня можно уточнить в поликлинике по месту жительства, возможно, в вашем медицинском учреждении тоже присоединились к сбору просроченных лекарств. Выброшенные лекарства на свалках – это не только экологическая, но и эпидемиологическая угроза, так как из-за испарения неорганических соединений (хлоридов, сульфатов, растворов йода, перекиси водорода и других) загрязняются воздух, почва и вода. Так происходит бесконечная циркуляция. Опасные химические вещества через грунтовые воды и водохранилища попадают в водопровод. Антибиотики оседают в почве, в воде и далее в продуктах питания. Люди постоянно получают малые дозы антибиотиков, что вызывает устойчивость к ним.

Совет от редакции: самое время пересмотреть аптечку. Понятно, что некоторые выброшенные лекарства не нанесут такого глобального ущерба нашему городу, но все же. Если срок годности уже скоро подходит к концу или вы точно знаете, что некоторые виды лекарств вам больше не пригодятся, лучше поинтересуйтесь возможностью передать в дар. Многие благотворительные организации рады такой помощи.