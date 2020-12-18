Куда пойти учиться? Специализированный лицей МВД РБ приглашает

В 2020 году в Минске учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» производит отбор кандидатов для получения образования в очной форме обучения, с предоставлением обучающимся форменной одежды в порядке и по нормам, определяемым МВД, медицинского обслуживания, мест для проживания и бесплатного четырехразового горячего питания.

В лицей принимаются несовершеннолетние граждане Республики Беларусь, которым уже исполнилось или в году поступления исполнится 12 лет, завершившие обучение в VI классе на II ступени общего среднего образования.

Приоритет в отборе кандидатов возлагать: на воспитанников детских домов, домов семейного типа, детей оставшихся без родителей и находящихся на попечении престарелых родственников, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей военнослужащих или лиц начальствующего и рядового состава ОВД, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей или умерших от увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания полученного при исполнении служебных обязанностей.

Требования к кандидатам

отсутствие хронических или врожденных заболеваний, которые могут препятствовать в дальнейшем поступлению на службу в органы внутренних дел,

после прохождения медицинского освидетельствования, у кандидатов проверяется уровень физической подготовленности (оценка по физической подготовке не ниже пяти баллов по десятибалльной шкале) – бег 60 метров; подтягивание; кросс 1500 метров,

при поступлении сдача двух вступительных экзаменов: по математике – контрольная работа; по русскому или белорусскому (по выбору кандидата) языку – диктант.

Без вступительных испытаний при положительных результатах медицинского освидетельствования и проверки уровня физической подготовленности в лицей зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Необходимые документы

заявление кандидата или его законного представителя на имя начальника лицея с указанием учебных предметов, по которым кандидаты будут сдавать вступительные испытания,

свидетельство о рождении или паспорт гражданина Республики Беларусь,

личная карточка учащегося,

справка об обучении,

характеристика с места учебы кандидата,

медицинская справка о состоянии здоровья,

4 фотографии размером 3х4 см. (без головного убора),

справка о месте жительства и составе семьи кандидата,

документы, подтверждающие право кандидата на льготы при приеме в лицей (дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих или лиц начальствующего и рядового состава ОВД, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей или умерших от увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания полученного при исполнении служебных обязанностей.

Тех, кто решил связать свою судьбу со службой в Департаменте охраны МВД Республики Беларусь, просим обращаться Бобруйский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г.Бобруйск, ул. Гоголя,38. Справки по тел. 8 (0225) 43-37-54, +375 (44) 742-35-41, +375 (29) 784-27-46.