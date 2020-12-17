Куда пойти учиться? Могилевский институт МВД Республики Беларусь – отличный выбор будущего студента!

На сегодняшний день в Республики Беларусь более 30 вузов предлагают обучение на разных специальностях. Однако некоторые из специальностей, которые были востребованы пару лет назад, сейчас пользуются не таким спросом. Если сделать своеобразный срез специальностей, которые во все времена были востребованы, и соответственно были востребованы люди получивши данное образование, то можно определить несколько таких профессий. Это учителя, доктора и сотрудники силовых структур.

Во все времена сотрудники органов внутренних дел и в частности сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь были представителями государственной власти, обеспечивали порядок и спокойствие граждан. Характерной чертой сотрудника Департамента охраны МВД Республики Беларусь является то, что это образованный, физически и психологически развитый человек. Соответственно и требования, предъявляемые к абитуриенту тоже не низкие. Помимо тестирования, это и успешная сдача физической подготовленности.

Если говорить об учреждении образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», то Могилевский институт хранит и приумножает лучшие традиции прошлых лет в вопросах подготовки профессионалов высшей квалификации, организации учебной и научно-исследовательской работы, в деле совершенствования боевой и физической подготовки, проведения культурно-массовых мероприятий. Основной задачей Могилевского института МВД Республики Беларусь на всех этапах его функционирования была и остается подготовка для органов внутренних дел Беларуси юристов-правоведов высшей квалификации.

Также следует отметить, что материально-техническая база Могилевского института МВД Республики Беларусь является одной из самых лучших в Республики Беларусь. Это и современное компьютерное оборудование, всевозможные стенды и тренажеры, просторные помещения, а также опытный профессорско-преподавательский состав.

Пару слов хочется сказать об обеспечении курсантов. Во-первых, это предоставление жилых помещений, обеспечение питанием и форменным обмундированием и стипендия. Курсант находится на полном государственном обеспечении.

После окончания Могилевского института МВД сотрудник назначается на офицерскую должность в Департаменте охраны МВД Республики Беларусь и получает ряд прав и привилегий по отношении к гражданской профессии. Снижена планка пенсионного возраста, повышенное денежное довольствие, возможность получения кредитов на строительство жилья на льготных условиях.

Условия поступления

Абитуриенты, поступающие на дневную форму обучения, сдают три вступительных испытания по государственному языку (белорусский или русский – на выбор абитуриента), иностранному языку, обществоведению в форме централизованного тестирования. Порядок и сроки проведения ЦТ определяются Правилами приема.

Тех, кто решил связать свою судьбу со службой в Департаменте охраны МВД Республики Беларусь, просим обращаться в Бобруйский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: Бобруйск, ул. Гоголя,38.

Справки по тел.: 8 (0225) 43-37-54, +375 (25) 951-18-65, +375 (29) 643-12-58.