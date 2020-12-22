Куда обратиться гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, для получения помощи?

В рамках проекта «Беларусь общественная организация Белорусского общества Красного Креста г. Бобруйска оказала благотворительную помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов гражданам, освободившимся из мест лишения свободы в 2020 году.

Уголовно-исполнительная инспекция УВД Бобруйского горисполкома просит данных граждан, особо нуждающихся и находящихся в затруднительном материальном положении, обратиться в инспекцию для получения помощи.

Обращаться по адресу: Бобруйск, ул. Советская, д.7.