Куда обратиться гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, для получения помощи?
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В рамках проекта «Беларусь общественная организация Белорусского общества Красного Креста г. Бобруйска оказала благотворительную помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов гражданам, освободившимся из мест лишения свободы в 2020 году.
Уголовно-исполнительная инспекция УВД Бобруйского горисполкома просит данных граждан, особо нуждающихся и находящихся в затруднительном материальном положении, обратиться в инспекцию для получения помощи.
Обращаться по адресу: Бобруйск, ул. Советская, д.7.
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