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Куда обращаться, если в доме завелись крысы

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Куда обращаться, если в доме завелись крысы

Что делать, если появились грызуны в многоквартирном доме? Этот вопрос волнует Елену Никифоровну. Однажды ночью она столкнулась с непривычно большим грызуном в своем частном доме. Чтобы хоть как-то быстрее ей помочь, дали контакты центра гигиены и эпидемиологии. Чуть позже выяснили, что, оказывается, необходимо обратиться в ЖЭУ или ЖСК и сделать письменную заявку. На ее основании будет выставлен счет за проведение дератизационных мероприятий в технических или подвальных помещениях жилых домов и других зданий, а после оплаты отдел профилактической дезинфекции Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии выполнит дератизационные работы в технических или подвальных помещениях жилого дома. Стоимость этих работ – меньше рубля за каждые 100 квадратных метров. Это нам пояснила сама Елена Никифоровна и поблагодарила за отзывчивость, хотя поначалу мы ее направили не совсем по адресу.

К слову, информация для тех, кто страдает от подобного нашествия. В жилых помещениях необходимо заделать щели, отверстия за плинтусами и в полах, производить регулярную уборку помещений, своевременно удалять твердые бытовые и пищевые отходы. Для уничтожения грызунов в квартирах и индивидуальных домовладениях Бобруйским зональным центром гигиены и эпидемиологии проводится продажа пищевой ядоприманки по заявкам населения.

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