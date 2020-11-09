Куда можно пойти учиться без вступительных экзаменов, отслужив в армии?

В Беларуси установлены перечни наиболее востребованных экономических специальностей, на которые без экзаменов будут зачислять отслуживших в армии.

15 июля было опубликовано соответствующее постановление Министерства образования №163.

Прошедших срочную военную службу смогут зачислить на 25 специальностей в ссузы и на 28 – в вузы Беларуси без вступительных испытаний.

На таких условиях смогут поступить абитуриенты, имеющие рекомендации воинских частей, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в 2019 году.

В перечне для учреждений среднего специального образования 25 специальностей. В их числе «технология машиностроения (по направлениям)», «горные машины и оборудование (по направлениям)», «мелиорация и водное хозяйство», «агрономия».

В постановлении оговорено, что в документе об образовании отметки по предметам вступительных испытаний должны быть не ниже шести баллов.

Вне конкурса будут зачислять на 28 специальностей в высших учебных заведениях на заочную форму обучения.

Льготы предусмотрены на специальностях «Машины и технология литейного производства», «Металлургическое производство и материалообработка», «Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса», «Агрономия», «Ветеринарная медицина» и другие.

Напомним, что в феврале 2020 года Глава государства подписал Указ, закрепляющий за гражданами, прошедшими срочную военную службу, пакет преференций.

По материалам Министерства обороны Республики Беларусь