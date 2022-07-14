Куда и когда вывозят мусор

По данным Государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», в 2021 году 29% твердых коммунальных отходов в Беларуси отправлено на вторичную переработку. Этот показатель выше прошлогоднего (25%). В Бобруйске сбором и сортировкой занимается ОАО «Спецавтопредприятие». Оно обслуживает 90% территории города. Мы поинтересовались у старшего мастера предприятия Александра Васильева, как это работает.
– Занимаемся обращением с ТКО (твердые коммунальные отходы) и ВМР (вторичные материальные ресурсы): осуществляем раздельный сбор, отправляем на линии сортировки. Их у нас две – на Орджоникидзе, 101а, и на полигоне «Бабино». То, что не перерабатывается, идет на захоронение на полигон. По первому адресу мы сортируем отходы, собранные из контейнеров для раздельного сбора: пластик, бумага, стекло. А на полигонную сортировочную линию отвозятся отходы, собранные со всего города. Осуществляем также вывоз ВМР в частном секторе по заявкам от 30 и более килограммов с оплатой населению за собранные ВМР.
– Как часто производится вывоз мусора из контейнерных площадок многоэтажной жилой застройки?
– У нас 10 маршрутных графиков, согласно которым вывоз мусора происходит ежедневно.
К слову, что касается вывоза крупногабаритных отходов, то можно это сделать самостоятельно, привезя, скажем, старый телевизор или газовую плиту, на площадку для раздельного сбора по адресу: Орджоникидзе, 1 (на углу улиц Минской и Орджоникидзе). За каждый килограмм вашей техники вам заплатят 25 коп. Площадка открыта: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 13.30, суббота – воскресенье с 9.00 до 15.00. Можно также позвонить по телефону 59-75-05 и оставить заявку на вывоз.