Куда и когда вывозят мусор

По данным Государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», в 2021 году 29% твердых коммунальных отходов в Беларуси отправлено на вторичную переработку. Этот показатель выше прошлогоднего (25%). В Бобруйске сбором и ­сортировкой занимается ОАО «Спецавтопредприятие». Оно обслуживает 90% территории города. Мы поинтересовались у старшего мастера предприятия Александра Васильева, как это работает.

– Занимаемся обращением с ТКО (твердые коммунальные отходы) и ВМР (вторичные материальные ресурсы): осуществляем раздельный сбор, отправляем на линии сортировки. Их у нас две – на Орджоникидзе, 101а, и на полигоне «Бабино». То, что не перерабатывается, идет на захоронение на полигон. По первому адресу мы сортируем отходы, собранные из контейнеров для раздельного сбора: пластик, бумага, стекло. А на полигонную сортировочную линию отвозятся отходы, собранные со всего города. Осуществляем также вывоз ВМР в частном секторе по заявкам от 30 и более килограммов с оплатой населению за собранные ВМР.

– Как часто производится вывоз мусора из контейнерных площадок многоэтажной жилой застройки?

– У нас 10 маршрутных графиков, согласно которым вывоз мусора происходит ежедневно.