Куда и как добровольно сдать незаконное оружие

Правоохранительные органы регулярно осуществляют комплекс специальных оперативно-профилактических мер, направленных на пресечение незаконного оборота оружия.

Управление внутренних дел УВД Бобруйского горисполкома напоминает, что нелегальные владельцы гладкоствольного оружия могут быть привлечены к административной ответственности, а нарезного – к уголовной. Статья 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

В тоже время лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо взрывные устройства освобождаются от уголовной и административной ответственности. Поэтому если Вы нашли оружие, или оно осталось у Вас после смерти родственников, мы предлагаем не хранить его по месту жительства, а сдавать в милицию.

Оружие можно сдать в дежурные части органов внутренних дел либо старшему инспектору по разрешительной работе УВД Бобруйского горисполкома по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, д. 130а, кабинет № 101.

Если у Вас есть информация о фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, сообщите об этом в УВД Бобруйского горисполкома по телефонам: 77-97-81 или 102. Анонимность гарантируем!

Отделение охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома