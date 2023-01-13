Куда деть бабушкино трюмо. И как продать или сдать квартиру быстрее

Эта хрупкая, на первый взгляд, девушка рискнула уйти в собственное дело. До этого она пробовала себя в нескольких профессиях со стабильным заработком, одно из последних мест работы – заведующий магазином одежды. У Елены все складывалось неплохо, но хотелось творчества.

– 15 лет стажа в моей «трудовой» числятся за торговлей. Я жена и мама двух дочек, – рассказывает Елена. – Я искренне верю, что человек должен заниматься делом, которое ему нравится. Лишь тогда его ждет успех.

– Как вам удалось освоить профессию?

– Идея, как и многим, пришла в декретном отпуске. Обучалась и обучаюсь через интернет, а для повышения мастерства нужна постоянная практика. Стремление сделать из чего-то конфетку у меня от бабушки. Знаете, мы все любим, чтобы было вкусно не только есть…Глаза любят «вкусную» картинку.

– А можете вспомнить свой первый заказ?

– Могу, но не хочу вдаваться в подробности, потому что моя первая заказчица не знала, что она первая. Чего уж скрывать, я волновалась, была на постоянной связи с коллегой и переспрашивала каждую мелочь, хотя и сама знала, что делать. В итоге все вышло хорошо, я выполнила заказ, но потратила, возможно, больше времени. Последующие заказы выполняла уже увереннее и быстрее.

У Елены есть своя мастерская, где она и работает. Получает удовольствие от того, что не надо краситься на работу и вообще можно немного опоздать, нет дресс-кода. Как говорится: «Лучший в мире начальник – это я! Потому что я работаю на меня!»

– С отдельным помещением мне помог муж, – вспоминает моя собеседница с улыбкой. – Наверное, ему надоели лишняя мебель и рабочая обстановка в доме.

Родные начинающей бизнес-леди восприняли идею работы на себя по-­разному. Кто-то с опаской, кто-то с принятием, а муж на 8 Марта подарил шлифовальную машинку, чему Елена была несказанно рада. Как бы то ни было, моя расказчица уже не первый год успешно переделывает намозолившие глаза трельяжи, лакированные шкафчики, красные кухни, советские полочки и даже люстры.

Елена может переделать мебель и квадратные метры, отреставрировать, а еще дать консультацию, если руки чешутся самому переделать что-то на новый лад.

– Редизайн – это экологично, ведь вы не выбрасываете мебель, а только придаете ей новый облик.

– Наверное, это и дешевле выходит, чем купить новое?

– Конечно. В стоимость входят моя работа и материалы, которые я использую для реновации. Это в разы дешевле. Дорого выходит замена фурнитуры, мне вообще иногда кажется, что она из драгметаллов. Тем не менее фурнитура важна в создании нового облика.

– Вы работаете только в Бобруйске?

– Нет, я беру заказы и в Могилеве, и в столице. Причем стараюсь организовать доставку «пациента» самостоятельно, чтобы заказчик не думал о транспортировке своей мебели.

– А бывало так, что находили «жемчужину» в мусоре?

– Да, был случай, но нашла не я. Позвонила подруга, которая увидела на мусорке хороший стул. Она описала мне его, оказался массив, мы его забрали. Я осталась довольна приобретением… Знаете, вообще в энергетику старых вещей я не верю, тем более после своей переделки. Я комфортно себя чувствую со всеми этими старыми вещами, которые вновь сияют в интерьере и отлично его дополняют.

Что ж, за плечами уже много успешных проектов и оригинально, со вкусом и упором на экологичность оформленных помещений. И Елена не останавливается. Ее следующей целью стало освоение смежной профессии хоумстейджера. Нашему читателю наверняка это слово в новинку. Попробуем перевести с английского: home – дом и stage – сцена. Если коротко, эта профессия предполагает навык подготовки недвижимости для широкого круга арендаторов и покупателей, а не движется от индивидуальных предпочтений владельца. Почему? Задайтесь вопросом, сколько людей с таким же вкусом, как у вас, сейчас ищут квартиру такой же площади в этом районе?

– Наверное, я из числа первых в Беларуси хоумстейджеров, в Бобруйске – это уж точно. И планирую положить много сил на развитие этого дела в нашей стране, уже сотрудничаю с риелторскими агентствами областных городов. Вот одна из историй успеха. Всего несколько акцентов, однотонные покрывала, постеры в нужных местах в квартире для аренды... Постоянные клиенты, которые снимают это помещение, решили, что в ней сделали ремонт, хотя я изменила всего несколько деталей, а квартира стала более притягательной.