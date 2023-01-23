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Технологии

Кубок по образовательной робототехнике прошел в Бобруйске

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Кубок по образовательной робототехнике прошел в Бобруйске

Искусственный интеллект, космические корабли, бороздящие просторы вселенной, 4-я технологическая революция, компетенции будущего, STEM-обучение, качество образования…  Всё это активно развивается в Центре дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска. Родителям,  наблюдая за экспоненциальным ростом высоких технологий, не стоит беспокоиться, впишутся ли их дети в новый мир, ведь в нашем городе созданы все условия для развития самых современных направлений.  Кроме посещения занятий важно дать ребенку возможность себя проявить.

22 января на базе государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска» прошел 3 этап кубка по образовательной робототехнике.

Бобруйский этап кубка собрал 244 юных дарования со всех уголков нашей Синеокой. Ребята боролись за призовые места в 17 компетенциях. Восемь юных программистов из Центра дополнительного образования защищали честь города в компетенции «Scratch - олимпиада». Мальчишки изучают робототехнику всего полгода, но уже демонстрируют хорошие результаты. За 60 минут было необходимо создать программу игры «Пинг-понг».

По итогам соревнований бобруйчане Тигран Косяков и Немцев Александр были удостоены дипломов II и III степеней.

Участие в соревнованиях такого уровня  даёт бесценный опыт и самую лучшую мотивацию.

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