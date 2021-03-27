Кубок по образовательной робототехнике прошел в Бобруйске

27 марта в бобруйской средней школе №34 прошел пятый этап второго сезона Кубка по образовательной робототехнике, республиканского профориентационного проекта, который организуют в каждой области (проводят в разных городах страны) и столице.

Сегодня на месте событий собралось 94 команды (или 142 человека) из разных городов страны: Минска, Гомеля, Полоцка, Бобруйска, Барановичей, Борисова, Мяделя, Черни.

Цель турнира – вовлечь как можно больше детей в область цифровых технологий. Причем возрастных ограничений никаких: от 4-5 лет до выпускного класса.

34-я – молодая и современная школа, идущая в ногу со временем. Потому закономерно, что ее воспитанники успешно участвуют в проекте.

Олег Коршук, представитель информационно-практического учреждения «Центр технологической поддержки образования «Интегратор», рассказал, что проводимые соревнования носят образовательный характер, на каждом этапе в каждой области проводятся соответствующие мероприятия.

«Сейчас в регионах слабо развивается образовательная робототехника. Мы хотим обучать этому детей, поэтому подготавливаем педагогов базового уровня по цифровым технологиям, чтобы они использовали полученные знания в дополнительном и основном образовании. Роботурнир организовывает не первый год. Уже прошли этапы в Бресте, Боровлянах, Гомеле. Следующие будут в Витебске и Пинске, а после них, предположительно в августе месяце, пройдет финал в Минске», - рассказал Олег Иванович.

Победители соревнований получают грамоты, медали и сертификат на внутреннюю валюту соревнований «коренты», которые они потом смогут обменять на специальные призы.

Подробнее о мероприятии читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».