Куба заинтересована в поставках техники «Бобруйскагромаш», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство промышленности.

В рамках делового визита в Беларусь делегации из Республики Куба «Бобруйскагромаш» посетили представители компаний Holmeca и Gesime.

Гостям были продемонстрированы производственные мощности головной площадки холдинга и представлен модельный ряд выпускаемой продукции. Особое внимание в ходе осмотра было уделено машинам для внесения минеральных удобрений и кормозаготовительной технике, которые уже зарекомендовали себя на кубинском рынке как надежная и одновременно доступная техника.

В ходе переговоров определены основные направления двустороннего сотрудничества в части прямых поставок, организации сборочного производства, а также оговорены вопросы сертификации, сервисного обслуживания и ремонта ранее поставленных машин.

Уже в ноябре ожидается встречный визит на Кубу для детальной проработки данных вопросов и подписания первых контрактов и соглашений.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.