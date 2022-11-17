Кто выслушает бобруйчан

19 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска:

72-11-33 – Людмила Николаевна Столярова, заместитель генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз». Курируемые воп­росы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства.

78-98-66 – Мария Александровна Сафроненко, инженер производственно-­технического отдела КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска»

73-32-71 – Антонина Александровна Кагарлицкая, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска»

73-87-76 – Андрей Анатольевич Иванов, и.о. директора КУП «ДЭП г. Бобруйска»

78-91-41 – Владимир Васильевич Лоцкий, заместитель директора КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск» (по капитальному строительству)

19 ноября 2022 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Алексей александрович БРАЦКОВ, управляющий делами Бобруйского гор­исполкома, по тел.: 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Светлана витальевна ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района, по тел.: 76-52-33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Наталья анатольевна ОКРУТ, заместитель главы администрации Первомайского района, по тел.: 77-75-17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.