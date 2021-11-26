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Экономика

Кто в ТОПе налогоплательщиков Бобруйска?

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Кто в ТОПе налогоплательщиков Бобруйска?

Более 235 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет Бобруйска за 10 месяцев 2021 года.

За январь-октябрь 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 235,9 млн. рублей. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,0% или на 25,3 млн. рублей в фактическом исчислении.

При этом удельный вес платежей организаций составил 90,2% или 212,8 млн. рублей, индивидуальных предпринимателей – 5,4% или 12,7 млн. рублей, физических лиц – 4,4% или 10,4 млн. рублей.

Основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц – 37,2%, НДС – 17,0%, акцизы – 9,5%, налог на прибыль – 8,6%, налог при упрощенной системе налогообложения – 6,0%.

Всего по состоянию на 1 ноября 2021 года на учете в инспекции МНС по г.Бобруйску состояло 53 576 плательщиков налогов (сборов, пошлин): 2 472 организации, 5 518 индивидуальных предпринимателей и 45 586 физических лиц. По сравнению прошлым годом плательщиков стало меньше на 204, при этом количество физических лиц уменьшилось на 213, организаций - на 19, а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 28.

27,5% в общих поступлениях в бюджет составили платежи ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», филиала «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», ОАО «Бобруйский завод КПД».

Инспекция МНС по г.Бобруйску

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