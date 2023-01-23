Кто тот парень, которого Лукашенко прокатил на коляске по льду? История о непростой судьбе, но со счастливым концом

Павел Прохоренков – человек с особенной судьбой, а еще с надеждой и безграничной любовью к стране, которую он уже считает своей. О Павле мы уже ранее рассказывали, но сегодня есть еще один повод, сообщает ОНТ.

Павел Прохоренков: «Хотелось просто встретиться с Президентом, сфотографироваться. Но получилось покататься с ним на льду».

Ликующие трибуны и обычный парень на коляске вместе с Президентом Беларуси на льду ледовой арены. Именно так Александр Лукашенко обратил внимание многих не просто к человеку с инвалидностью, а скорее целой истории в лице одного героя – 26-летнего Павла из Донецка.

С Павлом наша съемочная группа познакомилась еще прошлой осенью в столичной больнице. Там после сложной операции он начинал реабилитацию. Молодой человек рассказывал о тяжелом ранении и почему он оказался в Беларуси.

Павел Прохоренков: «Наехали на мину. Противотанковую. Повредило конечности. Одну ногу удалось спасти, а вторую бессмысленно было. Когда привезли в Донецк, она была черная… Подписал документ, чтобы ампутировали ногу. Была рваная рана стопы и гангрена шла, сильно боялись делали перевязки, но сильные переломы были там, наши врачи брались, но гарантий не давали».

Это был сентябрь. В этот же день Павла отпустили на несколько часов из больницы, чтобы встретить жену на вокзале. От взрывов и смерти сюда она бежала вместе с дочерью Лией и сыном Мирославом, которому было всего 1,5 месяца.

Тогда Павел впервые взял на руки сына. После муж, жена и двое детей больше не расставались. Семье помогли с поиском жилья. Лина погрузилась в заботы о детях, Павел продолжил реабилитацию.

Врач, который, как мозаику, собирал кости Павла, с уверенностью утверждает: парень встанет на ногу. Потом можно думать о протезе для второй ноги. В аппарате Елизарова Паше осталось побыть всего несколько месяцев.

Что до обычной жизни, Павел признается: по дому тоскует. Но ехать на Родину бессмысленно. Бомбежки не прекращаются, дети не могут учиться в школе, а квартира семьи находится в доме без пандуса... Потому вместе с супругой он намерен начинать все с чистого листа здесь, в стране, в которой, кажется, мечтал побывать всю свою жизнь.

Павел Прохоренков: «У меня бабушка, царство ей небесное, из Беларуси, но в свое время переехала в Донецк. Много рассказывала о Беларуси, и мне с детства хотелось посмотреть, что оно как здесь. Очень много рассказывала, как здесь хорошо. Судьба сложилась, что таким образом приехал в Беларусь. Хотелось бы, конечно, получить гражданство».

История Павла – пример того, как белорусы относятся к миру. Как готовы помогать совсем незнакомым людям. У Павла с супругой теперь здесь появились и родственники. Белорусская пара крестила Мирослава, и теперь они дружат семьями. Дружат, как когда-то дружили и государства, невзирая на национальности и преграды своего времени.