Кто собрался жениться в 2022-м? Открывают бронирование дат с 21 декабря
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Уважаемые бобруйчане и гости нашего города!Информация для лиц, желающих вступить в брак в 2022 году. С 21.12.2021 года отдел загса Бобруйского горисполкома начинает бронирование дат на регистрацию заключения брака в 2022 году.
Выбрать и забронировать дату и время регистрации брака можно:
- Онлайн по интернету (круглосуточно): bobruisk.zags.by.
- По телефону 73-48-29, 73-48-30 (четверг с 14.00 до 20.00, вторник, среда, пятница с 8.00 до 13.00).
При личном обращении в отдел загса, ул.Социалистическая, 94, кабинет № 1 (согласно графику приёма граждан).
bobruisk.by
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