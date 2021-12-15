Кто собрался жениться в 2022-м? Открывают бронирование дат с 21 декабря

Уважаемые бобруйчане и гости нашего города!Информация для лиц, желающих вступить в брак в 2022 году. С 21.12.2021 года отдел загса Бобруйского горисполкома начинает бронирование дат на регистрацию заключения брака в 2022 году.

Выбрать и забронировать дату и время регистрации брака можно: