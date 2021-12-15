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Кто собрался жениться в 2022-м? Открывают бронирование дат с 21 декабря

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Кто собрался жениться в 2022-м? Открывают бронирование дат с 21 декабря

Уважаемые бобруйчане и гости нашего города!Информация для лиц, желающих вступить в брак в 2022 году. С 21.12.2021 года отдел загса Бобруйского горисполкома начинает бронирование дат на регистрацию заключения брака в 2022 году.

Выбрать и забронировать дату и время регистрации брака можно:

  1. Онлайн по интернету (круглосуточно): bobruisk.zags.by.
  2. По телефону 73-48-29, 73-48-30 (четверг с 14.00 до 20.00, вторник, среда, пятница с 8.00 до 13.00).

  3. При личном обращении в отдел загса, ул.Социалистическая, 94, кабинет № 1 (согласно графику приёма граждан).
    bobruisk.by

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