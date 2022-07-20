Кто скоро останется без горячей воды

С 25 июля по 2 августа будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС, проходящих по улицам Октябрьской (от ул. Интернациональной до ул. Бахарова), К. Либкнехта, Чонгарской (от ул. Интернациональной до ул. Дзержинского), К. Маркса, Первомайской, Крупской, Пушкина (от ул. Интернациональной до ул. Свердлова), Свердлова (от ул. Пушкина до ул. Чонгарской), Парковой, Ванцетти, Димитрова, Ковзана, Гоголя (от ул. Урицкого до ул. Массонова) и прилегающим к ним улицам. Возможны также перебои горячего водоснабжения 5 августа.

С 28 июля по 6 августа будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС, проходящих по улицам Интернациональной, Станционной, Крылова (от ул. Шевченко до ул. Гоголя), Гоголя (от ул. Крылова до ул. Орджоникидзе), Орджоникидзе (от ул. Гоголя до ул. Западной) и прилегающим к ним улицам.

С 28 июля по 2 августа, 5 августа горячей воды не будет на улице Октябрьской (от ул. Пролетарской до ул. Интернациональной) и прилегающих к ней улицах.