Кто сидел рядом с Лукашенко на главной елке во Дворце Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил новогодний благотворительный праздник во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На главной елке страны рядом с главой государства разместились родственники Героев Беларуси, погибших при исполнении воинского долга летчиков - сын Андрея Ничипорчика Алексей и сестра Никиты Куконенко Маша. На праздник также приглашена семья погибшего при исполнении служебного долга сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.

Как сообщалось, в Беларуси с 14 декабря по 14 января проходит благотворительная акция "Наши дети". В эти дни высшие должностные лица страны, руководители республиканских органов государственного управления и государственных организаций, концернов, банков, общественных объединений посещают детские интернаты, больницы, многодетные семьи, детские дома семейного типа.

Основным событием акции по традиции является главная елка страны - благотворительный новогодний праздник с участием Президента и показом новогоднего представления. Программа праздника в этом году предусматривает красочное сказочное музыкально-сценическое шоу "Волшебная сила" в исполнении лучших творческих коллективов страны, культурную программу и подарки от главы государства.

Во Дворец Республики приглашены более 2,3 тыс. ребят в возрасте 8-14 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники интернатов, дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники кадетских училищ, дети из семей военнослужащих, дети, которые пострадали от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, учащиеся, которые добились высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и общественной работе.

Выступая на празднике, Александр Лукашенко признался, что для него как Президента присутствовать на этом празднике - это тоже своего рода подарок. "Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства - в мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам, - заявил он. - Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране".