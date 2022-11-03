Кто не имеет права избирать и быть избранным? Карпенко о новациях Избирательного кодекса

Председатель ЦИК Игорь Карпенко на семинаре-совещании на тему "Правовая основа формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания. Совершенствование избирательного законодательства" в Лиде Гродненской области назвал основные новации Избирательного кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно решению республиканского референдума от 27 февраля 2022 года были внесены изменения и дополнения в Основной закон нашей страны, которые повлекли необходимость корректировки множества нормативных правовых актов, в том числе Избирательного кодекса Республики Беларусь. Центральной избирательной комиссией во взаимодействии с Национальным центром законодательства и правовых исследований подготовлен проект закона "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь". В проект закона заложены три концептуальных блока вопросов: изменения, которые продиктованы конституционными нормами, связанные с формированием законодательства о Всебелорусском народном собрании и гражданском обществе, и поправки, направленные на совершенствование избирательного законодательства, вытекающие из правоприменительной практики", - рассказал Игорь Карпенко.

Так, нормы избирательного законодательства приведены в соответствие с Конституцией, в частности: для кандидатов в президенты увеличен до 40 лет возрастной ценз и до 20 лет - ценз оседлости, установлено не более двух сроков, на которые может быть избрано президентом одно и то же лицо. "Кандидаты в президенты, депутаты всех уровней, а также делегаты ВНС не вправе иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство, иной документ иностранного государства, дающий право на льготы и другие преимущества. Предоставлено право лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, принимать участие в голосовании. В связи с этим в законе остаются две категории граждан, которые не имеют права избирать и быть избранным: граждане, признанные судом недееспособными, и лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы", - отметил председатель ЦИК.

Конституцией предусмотрено, что выборы депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов будут проходить в единый день голосования в последнее воскресенье февраля. "Очередные выборы придутся на 25 февраля 2024 года. В Кодексе будут регламентированы процедуры признания выборов президента, членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей конституционными или легитимными. Право на инициирование таких вопросов будет принадлежать Президиуму ВНС. Конституционный суд уполномочен рассматривать вопрос о конституционности выборов. В случае признания выборов неконституционными или нелегитимными ЦИК признает прошедшие выборы недействительными и назначает повторные выборы", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Изменено наименование Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов на Центральную избирательную комиссию. Иным стал порядок избрания председателя комиссии и ее членов. Согласно ст.71 Конституции председатель и члены Центральной избирательной комиссии избираются на пять лет и освобождаются от должности ВНС.

Придан конституционный статус высшему представительному органу народовластия Республики Беларусь - Всебелорусскому народному собранию.

В связи с тем, что Конституцией предусмотрено избрание делегатов ВНС от местных советов депутатов и гражданского общества, Избирательный кодекс дополняется разделом, который определит порядок, сроки назначения и проведения выборов во Всебелорусское народное собрание. Центральная комиссия наделяется новыми полномочиями по назначению выборов в ВНС, установлению их итогов, созыву первого заседания Всебелорусского народного собрания.

"Скорректированы сроки избирательных процедур. Сокращен срок на аккредитацию национальных наблюдателей до дня досрочного голосования. Данное предложение позволит провести организационные процедуры по аккредитации наблюдателей до начала голосования, будет способствовать наиболее качественному и внимательному взаимодействию членов участковых комиссий с избирателем. Законодательство других стран, в том числе СНГ, уже содержит аналогичные нормы, направленные на рациональную организацию процесса подготовки голосования (РФ, Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан), - дополнил председатель ЦИК. - С учетом мнения регионов также оптимизированы сроки выборов в Совет Республики, которые будут организованы после единого дня голосования депутатами местных советов нового 29-го созыва. Это связано также с тем, что Конституцией предусмотрено проведение первого заседания ВНС не позднее 60 дней после единого дня голосования".