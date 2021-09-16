Кто, когда и при каких условиях дает старт отопительному сезону?

Ежегодно осенью, с наступлением холодов, в каждой квартире и жилом доме в целом производится запуск системы отопления.

Решение о сроках начала отопительного сезона принимаются областными, районными и городскими (областного подчинения) исполнительными комитетами на основании данных о среднесуточных температурах наружного воздуха по областям, а также прогнозов государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

Подключение систем теплопотребления производится в соответствии с графиками энергоснабжающих организаций, утверждёнными местными исполнительными и распорядительными органами, со следующей очередностью:

первая очередь (при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов Цельсия и ниже) – детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки, гостиницы;

вторая очередь (при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 градусов Цельсия и ниже) – жилищный фонд, общежития, учреждения образования (за исключением детских дошкольных и школьных учреждений), театры, общегородские бани;

третья очередь – общественные и административные здания;

четвертая очередь – промышленные и прочие организации.

В течение 10 суток после начала подачи теплоносителя потребители производят проверку работы оборудования и первичную его регулировку, осуществляют прогрев стояков и приборов отопления. Подключение и регулировка сетей тепловых пунктов и внутридомовых систем теплоснабжения производится совместно с энергоснабжающей организацией в соответствии с договором теплоснабжения. Одновременно с включением систем теплопотребления потребителей энергоснабжающая организация обеспечивает требуемую циркуляцию и с ростом присоединённых нагрузок подключает теплофикационное оборудование теплоисточников и насосные станции тепловых сетей. После включения всех потребителей к данному теплоисточнику энергоснабжающей организацией задаётся гидравлический режим работы теплофикационного оборудования, а также производится отпуск тепловой энергии в соответствии с утвержденным температурным графиком. При этом выход на гидравлический режим работы и отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным графиком для жилищного фонда осуществляются в течение 10 календарных дней с момента включения отопления.