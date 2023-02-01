Кто из выпускников может рассчитывать на целевое направление в вуз и как его получить

Поступать по новым правилам в этом году будут и абитуриенты, которые получат направление на целевое обучение. Рассказываем, где и как его можно взять.

Министерство труда и соцзащиты объединило усилия с Министерством образования, чтобы точечно решить проблему кадрового дефицита. Каждый год после скрупулезного анализа рынка труда они формируют рейтинги необходимых специалистов и планы набора абитуриентов. В 2023-м для поступающих на условиях целевой подготовки на бюджетные места отведено: медицинские специальности - до 80%, сельскохозяйственные специальности - до 70%, педагоги - до 25%, остальные - до 60%. В перечне последних, как правило, рабочие специальности. На них в стране традиционно большой спрос.

- Нам нужны слесари механосборочных работ, станочники - токари, фрезеровщики, шлифовщики. Есть потребность и в квалифицированных наладчиках станков с программным управлением, - отмечают на Минском заводе колесных тягачей.

Девятиклассник Андрей Романов хотел бы трудиться на МЗКТ. Он уже определился с будущей профессией: планирует поступать в Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе, чтобы после окончания заниматься наладкой оборудования с программным управлением. До начала вступительной кампании еще несколько месяцев, но родители школьника уже собирают необходимый пакет документов для поступления. В этом списке и трехсторонний договор с заводом, благодаря которому Андрей становится "целевиком".

В отделе кадров МЗКТ отметили, что многие интересуются вопросом получения направления на целевое обучение. Алгоритм действий прост. Каждый год в феврале министерства и ведомства получают от входящих в их структуру предприятий информацию о количестве специалистов, которых необходимо подготовить. Поэтому родителям абитуриентов рекомендуют обратиться в интересующую организацию. Кстати, целевое направление имеют право выдавать не только государственные компании, но и частные. Получить его можно даже во время вступительной кампании, но до подачи документов в вуз: в этом году сроки ограничены датами 3-8 июня. Вступительные экзамены пройдут 4-10 июня, зачисление завершится 13 июня.

Еще один вариант, как стать "целевиком", - посетить ярмарку вакансий целевой подготовки. Там можно познакомиться с потенциальным работодателем и задать ему вопросы. Первое такое мероприятие прошло в декабре.

С 1 мая (с 25 мая для педагогических специальностей) на сайтах вузов появится информация о планах целевого набора. Такие абитуриенты в этом году будут сдавать один вступительный экзамен по выбранному профильному предмету. Вопросы составлены на основе школьной программы и опубликованы на сайте Министерства образования.

В комиссии на вступительном экзамене, помимо преподавателей университета, будет присутствовать минимум один школьный педагог. Это поможет объективно оценить знания поступающего. Индивидуальный подход впоследствии будет и к студенту-"целевику". Написание научных работ, курсовых, диплома и прохождение практики - все это будет направлено на изучение организации, в которой он планирует трудиться.

- Советуем абитуриентам взвешенно подходить к выбору такого предприятия. Если направление получено от одной организации, то во время обучения изменить место будущего распределения уже сложно, ведь для поступления и подготовки специалиста составляется трехсторонний договор. Можно найти другую организацию и взять запрос оттуда, но для его удовлетворения должны быть веские основания: например, изначальный заказчик не может обеспечить молодому специалисту рабочее место, - объясняет начальник управления высшего образования Министерства образования Елена Липа.

В Министерстве образования планируют создать единую базу организаций - заказчиков кадров. Это позволит в режиме реального времени следить за спросом на квалифицированных сотрудников и подбирать студентам место будущей работы.