Кружок по интересам на дому для людей с инвалидностью

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» информирует об организации кружковой работы по интересам на дому.
Кружковая работа по интересам на дому организуется:
- для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получивших специальное образование на уровне общего среднего образования;
- для лиц с интеллектуальной недостаточностью, инвалидов I и II группы, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание и способности к самостоятельному передвижению), соответствующее ФК 4;
- для инвалидов I и II группы пожилого возраста, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание и способности к самостоятельному передвижению), соответствующее ФК 4.
Услуга оказывается до 2 раз в неделю на безвозмездной основе.
Для предоставления услуги необходимо обратиться в ТЦСОН Первомайского района:
- родителям детей-инвалидов, инвалидам 1 и 2 групп, не достигшим общеустановленного пенсионного возраста, – в отделение дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания Центра (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19, каб. 1 или 2) либо по телефону 72-73-97;
инвалидам 1 и 2 групп старше 60 лет – в отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16) либо по телефону 72-73-66.