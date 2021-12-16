Кружок по интересам на дому для людей с инвалидностью

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» информирует об организации кружковой работы по интересам на дому.

Кружковая работа по интересам на дому организуется:

- для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получивших специальное образование на уровне общего среднего образования;

- для лиц с интеллектуальной недостаточностью, инвалидов I и II группы, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание и способности к самостоятельному передвижению), соответствующее ФК 4;

- для инвалидов I и II группы пожилого возраста, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание и способности к самостоятельному передвижению), соответствующее ФК 4.

Услуга оказывается до 2 раз в неделю на безвозмездной основе.

Для предоставления услуги необходимо обратиться в ТЦСОН Первомайского района:

- родителям детей-инвалидов, инвалидам 1 и 2 групп, не достигшим общеустановленного пенсионного возраста, – в отделение дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания Центра (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19, каб. 1 или 2) либо по телефону 72-73-97;

инвалидам 1 и 2 групп старше 60 лет – в отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16) либо по телефону 72-73-66.