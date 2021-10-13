Круглый стол «Святость материнства как истинная ценность»

7 октября на базе СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» состоялся Круглый стол, на котором встретились врачи акушеры-гинекологи и психологи предабортного консультирования учреждений здравоохранения Бобруйска и Бобруйского района, священнослужители Бобруйской епархии Белорусской Православной Церкви и семьи города Бобруйска.

Участников мероприятия приветствовали:

Андрей Владимирович Зубенко, директора СПУ «Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова»

Ирина Ивановна Симоненко, главный врач Бобруйского родильного дома.

иерей Алексий Поляков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, руководитель Отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Наши гости — многодетные мамы делились своим личным примером в воспитании детей, говорили о необходимости защиты нерожденной жизни.

Половинко Елена Викторовна, психолог УЗ «Бобруйской городской поликлиники №1» обосновала цель работы психолога с женщинами, находящимися в ситуации репродуктивного выбора. Обозначила необходимость проведения доабортного консультирования, проанализировала причины абортов.

Опыт работы Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» в рамках помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации проиллюстрировала Новосёлова Кристина Игоревна, заместитель директора СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова».

Много добрый, теплых слов было сказано гостями в адрес работников здравоохранения, сотрудников Центра «Покрова»

http://pokrova.by/kruglyj-stol-svyatost-materinstva-kak-istinnaya-cennost.html