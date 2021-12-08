Круглый стол по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков прошел в Бобруйске

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйкого горисполкома Татьяна Горбанюк, руководители служб по наркоконтролю и инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района Бобруйска Вадим Боложко и Алексей Красиков приняли участие в круглом столе, который проходил в механико-технологическом колледже.

- В ходе разговора с ребятами, были затронуты актуальные на сегодня темы, вопросы профилактики киберпреступлений и преступлений в сфере оборота наркотиков. Алексей Красиков остановился на вопросе пьянства среди несовершеннолетних, на мерах ответственности подростков за наиболее свершаемые правонарушения. Также в мероприятии приняли участие старший помощник прокурора Ольга Белогурова и врач-нарколог Юрий Кузенко. По направлению своей деятельности довели до учащихся информацию и ответили на их вопросы, - рассказала Татьяна Горбанюк.

mogilevnews.by