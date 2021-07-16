Круглая дата – 95! Ветеран Великой Отечественной войны Борис Музалевский принимал поздравления

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Музалевского с 95-летним юбилеем.

- От имени Бобруйского городского исполнительного комитета поздравляю Вас с 95-летним юбилеем, с днем рождения! Ваш жизненный путь является истинным примером служения Родине, образцом мужества и стойкости. Благодаря Вам сегодня мы можем достойно жить и работать. В этот торжественный день от всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, радости, бодрости духа, чтобы близкие люди всегда радовали своей заботой и вниманием!