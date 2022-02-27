Кроткова: «В течение недели заболеваемость ОРВИ по всем регионам снизилась на 30%»
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В течение недели заболеваемость ОРВИ по всем регионам снизилась на 30%, рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
"Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в стране снижается, и снижение значительное. В течение последней недели это порядка 30%, притом по всем регионам", - сказала Елена Кроткова.
По ее словам, снижается количество пациентов с коронавирусной инфекцией как наблюдаемых амбулаторно, так и госпитализированных в стационар.
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