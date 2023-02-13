Кризисный центр для вынужденных мигрантов появится в Могилеве. Его создаст областная организация Белорусского Общества Красного Креста. Как сообщил ее председатель Андрей Мартыновский, открытие центра может состояться уже в первом полугодии 2023 года.

"Организация кризисного центра придаст комплексность и завершенность работе областной организации по оказанию помощи вынужденным мигрантам,- пояснил Андрей Мартыновский. - Уже начаты определенные ремонтные работы, и мы постараемся в первом полугодии текущего года его открыть и наполнить содержанием. На базе центра планируем развить целый ряд сервисов по оказанию конкретной помощи подобным гражданам. Сделать там информационный центр для мигрантов, учебный центр для их детей, центр приема, хранения и выдачи гуманитарной помощи. Хотим создать центр проката средств реабилитации для населения Могилевской области, банк одежды, обуви, продуктов и многое другое".

В настоящий момент МОО БОКК оказана помощь 266 вынужденным мигрантам из Украины, из которых 56 - дети. Ее проявление выразилось в виде выдачи продуктовых наборов, средств гигиены, восстановления семейных связей, оказания психосоциальной поддержки, выдачи денежных сертификатов и организации оздоровления детей мигрантов в оздоровительных лагерях.