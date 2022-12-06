«Кризисная» комната. Для кого и на сколько открыты двери временного приюта

В УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска» (далее - Центр) оказывается услуга временного приюта в «кризисной» комнате для граждан следующих категории:

- жертв торговли людьми;

- лиц, пострадавших от насилия;

- террористических актов;

- техногенных катастроф и стихийных бедствий;

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

«Кризисная» комната является специально оборудованным отдельным помещением Центра. Период и условия пребывания в «кризисной» комнате определяется договором с учётом обстоятельств конкретной жизненной ситуации. Оказание услуги временно приюта осуществляется на безвозмездной основе. Время работы: круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Услуга временного приюта предоставляется на базе «кризисной» комнаты гражданам старше 18 лет. При обращении граждан с детьми в «кризисную» комнату, дети заселяются вместе с родителями, уход за детьми осуществляется родителями. Данная услуга предоставляется независимо от места регистрации (места жительства).

Пребывание граждан в «кризисной» комнате, бытовые и прочие условия их основываются на принципах самообслуживания. В период пребывания в «кризисной» комнате, питание граждан осуществляется за счет собственных средств, при возможности, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи, других источников, не запрещенных законодательством.

Кроме предоставления услуги временного приюта, граждане могут получить консультационно-информационные, юридические, социально-психологические услуги и другие виды помощи.

По вопросам помещения в «кризисную» комнату обращаться по адресу: Бобруйск, 50 лет ВЛКСМ, д.19, телефон 72-73-77 или по телефону 102.